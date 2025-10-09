Автомобиль въехал в остановку общественного транспорта в Новосибирске, есть пострадавшие. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Уточняется, что информация о произошедшем поступила около 21:45 по местному времени (17:45 по московскому времени).

«Вблизи остановки "Октябрьский универмаг" водитель автомобиля Volkswagen Polo совершил наезд на граждан, находящихся на остановке», — сказали в пресс-службе.

По данным NGS.ru, речь идет о каршеринговом автомобиле. В результате ДТП машина сбила около семи человек, в том числе одного ребенка, и задела киоск с шаурмой. На место уже прибыли несколько машин скорой помощи и МЧС.