В Абхазии автобус с туристами съехал с дороги

Экскурсионный автобус с туристами из Ставрополья съехал с дороги в горах Абхазии, четыре человека госпитализированы, один погиб. Об этом у себя в Telegram-канале заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Он назвал произошедшее несчастным случаем.

«Экскурсионный микроавтобус, в котором были туристы из Ставрополья, в горной местности съехал с дороги. К глубокому сожалению, среди пассажиров есть погибший. С пострадавшими работают медики. Трое получили помощь на месте, четверо госпитализированы в медучреждение республики», — написал Владимиров.

Губернатор Ставропольского края отметил, что краевой Минздрав находится на связи с абхазскими коллегами. По его словам, полной информации о произошедшем пока нет.