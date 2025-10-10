На Урале мусоровоз сбил 89-летнюю женщину

В Краснотурьинске мусоровоз сбил 89-летнюю женщину, причинив ей смертельные травмы. Это случилось днем 9 октября у дома № 36 на улице Металлургов, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

"По предварительным данным, 46-летний водитель мусоровоза, имеющий 24-летний стаж вождения, совершал маневр задним ходом от контейнерной площадки. В этот момент он допустил наезд на пенсионерку, находившуюся на проезжей части дворовой территории", – рассказали в пресс-службе управления.

Скорая доставила пострадавшую в городскую больницу, где она вскоре скончалась.

Сотрудники полиции установили, что водитель 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В момент ДТП он был трезв. По словам мужчины, он не увидел пешехода в зеркала заднего вида.

"Госавтоинспекция напоминает, что жилые зоны требуют от водителей повышенного внимания. При выполнении маневров, особенно задним ходом, необходимо убедиться в безопасности траектории движения, учитывать слепые зоны и при необходимости прибегать к помощи других. Пешеходам также рекомендуется быть предельно осторожными и не допускать нахождения на пути движения крупногабаритного транспорта", – добавили в ведомстве.

