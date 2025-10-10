Водитель без прав устроил ДТП под Оренбургом

В результате аварии пострадала 22-летняя пассажирка.

© ProOren

Как рассказали в УМВД региона, 22-летний водитель, будучи в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительского удостоверения, управлял автомобилем «Датсун». Во время движения со стороны села Кваркено в сторону поселка Красноярский он не справился с управлением, легковушка съехала в кювет и перевернулась.

Известно, что в результате ДТП девушка-пассажирка, сидевшая на переднем правом сиденье без ремня безопасности, получила травмы и была госпитализирована.

По факту произошедшего составлены административные материалы, а также возбуждено дело об административном правонарушении. Ведется проверка для определения дальнейших правовых последствий.