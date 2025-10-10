В Волгоградской области произошло серьезное ДТП

В пятницу, 10 октября, в Михайловском районе произошло смертельное ДТП.

© Родной город

По предварительным данным ГУ МВД России по Волгоградской области, 10 октября в 04.30 женщина-водитель ехала со стороны ул. Промышленной в сторону ул. Магистральной. Не сумев удержать контроль над своим автомобилем ВАЗ-2110, она допустила съезд с проезжей части, после чего совершила столкновение с бетонным ограждением.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и двое пассажиров погибли прямо на месте трагедии до прибытия бригады скорой помощи.