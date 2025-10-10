В Пензе 60-летний водитель Nissan устроил ДТП на территории автосалона на проспекте Победы. Легковой автомобиль на скорости заехал на автомобильную рампу, подскочил на ней и врезался в шлагбаум и ограждение автосалона.

© penzainform.ru

Авария случилась 2 октября. Видео момента ДТП попало в сеть и удивило пензенцев. «Форсаж по-пензенски», «Стильно», «Мечтали многие, но выполнил лишь один», - прокомментировали они ролик.

Выяснилось, что водитель Nissan был нетрезв. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Свидетелями происшествия стали патрулировавшие улицы росгвардейцы. После ДТП автомобилист попытался скрыться, но правоохранители подоспели вовремя и задержали его.

«В ходе разговора с сотрудниками мужчина пояснил, что возвращался домой после рабочей смены, где употреблял алкоголь с коллегами», - сообщили в ведомстве.

На место вызвали сотрудников ДПС. Росгвардейцы передали им нетрезвого автомобилиста для дальнейшего разбирательства.