22-летний водитель столкнулся с фурой на трассе М‑12

Смертельное ДТП произошло на трассе М‑12 «Восток» в Нижегородской области. 22-летний мужчина погиб после столкновения с фурой. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция. Трагедия случилась вчера вечером, 9 октября, на 379‑м километре автодороги Москва — Казань. 22-летний мужчина за рулем автомобиля «Черри» врезался в стоящую на правой полосе фуру.

В результате водитель легковушки скончался на месте до приезда скорой помощи. Устанавливаются обстоятельства аварии. Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что число погибших в ДТП в Нижнем Новгороде увеличилось почти в 2,5 раза.