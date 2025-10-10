Три человека пострадали в столкновении каршеринга и троллейбуса в Новосибирске

Вторая крупная авария за сутки случилась возле остановки «Октябрьский универмаг» в Новосибирске. Автомобиль каршеринга вылетел на встречную полосу и врезался в троллейбус, пишет портал Сибирский экспресс.

В результате лобового столкновения пострадали водитель и пассажиры Volkswagen. Это семейная пара с малолетним ребенком.

ДТП произошло из-за невнимательности водителя легковушки, пояснили в силовом ведомстве. Он отвлекся от дороги и не справился с управлением.

Поздно вечером 9 октября на этом же месте произошла серьезная авария. Нетрезвый 19-летний водитель за рулем каршеринга, не имевший прав врезался в толпу людей. В результате наезда пострадали шесть человек. Пятеро травмированных находятся в тяжелом состоянии.

