В Уфе перевернулась скорая помощь с пациентом в салоне

В Уфе автомобиль скорой помощи, который перевозил пациента, попал в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия Online».

«По предварительным данным, на территории Советского района на улице Бакалинская столкнулись автомобиль скорой помощи «Форд» и «Додж Рам». Карета скорой помощи двигалась с включенными звуковыми и проблесковыми сигналами», — говорится в сообщении.

По информации канала, в момент ДТП в карете медицинской помощи находился водитель, два фельдшера, пациент и врач. Всех пострадавших отправили для осмотра в медицинское учреждение. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и другие оперативные службы города.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что реанимационный автомобиль в спецраскраске лежит на проезжей части, перед ним стоит пикап Dodge Ram, который в нее врезался.

