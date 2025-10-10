Внедорожник с тремя девушками вылетел в городской пруд Назрани

Внедорожник с тремя девушками внутри пробил ограждение и вылетел в городской пруд Назрани. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации издания авария произошла в районе улицы Фабричной. Причиной аварии стала ошибка водителя — девушка не справилась с управлением и вылетела с дороги в Счастливый пруд. Всех находящихся в машине спасли прохожие.

Кадры с места аварии попали в сеть. На них можно увидеть, как джип на полной скорости таранит ограждение и вылетает в пруд. На другой записи запечатлен момент спасения девушек из тонущей машины — прохожие добрались до них вплавь.

