Автомобиль въехал в мачту освещения на шоссе Энтузиастов

Машина въехала в мачту освещения, которая расположена на шоссе Энтузиастов возле дома № 31. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В настоящее время на месте происшествия задействованы оперативные службы города, которые выясняют обстоятельства случившегося и сведения о пострадавших.

Однако департамент транспорта Москвы предупредил автомобилистов, что движение в районе места происшествия затруднено на одной из трех полос в сторону центра на 1,2 километра. В связи с этим водителей попросили выбирать альтернативные маршруты.

Ранее автомобиль Toyota влетел в фонтан, который расположен возле одного из домов на проспекте Победы в подмосковном Ступине.

По данным регионального МВД России, инцидент произошел по причине того, что водитель потерял управление над транспортным средством. В результате случившегося никто не пострадал.