Водитель чудом выжил в жестком ДТП в Бурятии

В Улан-Удэ произошло ночная авария. Водитель не справился с управлением и выскочил на трамвайные пути. По данным региональной Госавтоинспекции мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

© Московский Комсомолец

ДТП случилось на Ключевской возле остановки « Юношеская библиотека». Водитель вылетел на трамвайные пути и перевернулся. К счастью поблизости людей не оказалось.

Сам шофер также не пострадал. Известно, что виновник аварии отделался царапинами. В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

Читайте также: Транспортный инспектор погиб под колесами грузовика на трассе М-4 «Дон»