Массовое ДТП с четырьмя машинами на МКАД попало на видео

На 16-м километре МКАД эвакуатор врезался в грузовик Hyundai Porter, а затем легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

Авария произошла на внешней стороне трассы днем 11 октября. На кадрах с видеорегистратора видно, что в среднем ряду груженый эвакуатор врезался сзади в фургон Hyundai Porter.

Чтобы объехать остановившиеся машины, водитель белого седана резко вывернул руль влево и в соседнем ряду в него сзади врезался фургон «Газель».

До этого на МКАД каршеринг врезался в отбойник трассы, а затем перевернулся, встал на колеса, поехал задним ходом и попал под фургон. Аварию сняли камеры видеонаблюдения, установленные на трассе.