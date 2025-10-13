Массовая авария парализовала движение на Пятницком шоссе в Подмосковье

Крупная автомобильная авария произошла в Московской области. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».

© Газета.Ru

Судя по информации с канала, массовое ДТП произошло на Пятницком шоссе в районе деревни Брёхово. Там столкнулись два легковых автомобиля и автобус.

В районе аварии затруднено движение автомобилей. О пострадавших не сообщается.

До этого массовая автомобильная авария произошла сегодня утром на юго-востоке столицы.

Кроме того, на МКАД каршеринг врезался в отбойник трассы, а затем перевернулся, встал на колеса, поехал задним ходом и попал под фургон. Аварию сняли камеры видеонаблюдения, установленные на трассе.

