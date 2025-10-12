В Белгороде в ДТП с автобусом пострадали четыре пассажира
Автобус ПАЗ врезался в укрытие в Белгороде. В результате помощь потребовалась четырем пассажирам, в том числе двум несовершеннолетним.
По данным областного управления МВД, около 12:20 водитель автобуса на улице Макаренко не справился с управлением и врезался в "препятствие". В полиции со ссылкой на мужчину рассказали, что он плохо себя почувствовал за рулем.
В результате аварии за медицинской помощью обратились четыре пассажира, включая двух несовершеннолетних.
Полиция устанавливает обстоятельства и причины происшествия.
Свидетели опубликовали в соцсетях кадры ДТП, на которых видно, что автобус врезался в модульное укрытие.