В Белгороде в ДТП с автобусом пострадали четыре пассажира

Автобус ПАЗ врезался в укрытие в Белгороде. В результате помощь потребовалась четырем пассажирам, в том числе двум несовершеннолетним.

© Российская Газета

По данным областного управления МВД, около 12:20 водитель автобуса на улице Макаренко не справился с управлением и врезался в "препятствие". В полиции со ссылкой на мужчину рассказали, что он плохо себя почувствовал за рулем.

В результате аварии за медицинской помощью обратились четыре пассажира, включая двух несовершеннолетних.

Полиция устанавливает обстоятельства и причины происшествия.

Свидетели опубликовали в соцсетях кадры ДТП, на которых видно, что автобус врезался в модульное укрытие.