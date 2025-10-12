В Чувашии четверых детей доставили в больницу после ДТП

В Чувашии четверо детей были доставлены в больницу после ДТП на трассе.

Об этом сообщает Госавтоинспекция республики в своем Telegram-канале.

"Днем 12 октября на 36 км автодороги Чебоксары-Сурское произошло ДТП с участием 4-х детей. По первоначальной информации, водитель автомобиля Opel выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с "Камазом". Далее по инерции иномарка совершила касательное столкновение с автомобилем Ford", - говорится в сообщении.

В результате ДТП с предварительным диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма" и "тупая травма живота" в больницу были доставлены двое детей, находившиеся в Opel.

"Девочка 2012 года рождения, находившаяся на переднем сиденье иномарки, и мальчик 2017 года рождения (пристегнут, но без детского удерживающего устройства)", - говорится в сообщении.

Также для обследования в больницу доставлены двое мальчиков 2022 и 2024 годов рождения из автомобиля Ford. Отмечается, что оба ребенка сидели в автокреслах.