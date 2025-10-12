Автобус с детьми врезался в КамАЗ в российском регионе

На трассе "Майкоп - Белореченск - Усть-Лабинск - Кореновск" в Усть-Лабинском районе столкнулись экскурсионный автобус с детьми и КамАЗ.

По предварительным данным ГУ МВД по Краснодарскому краю, водитель автобуса, следовавшего из поселка Каменомостского в Каневской район, не соблюл безопасную дистанцию и совершил столкновение с грузовиком.

В результате аварии, по счастливой случайности, никто из пассажиров не пострадал. Для продолжения поездки к месту назначения уже выделен дополнительный автобус.