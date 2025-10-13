В Ярославле водитель наехал на двух дорожных рабочих

После аварии на проспекте Дзержинского, в результате которой погиб дорожный рабочий, ярославская полиция возбудила уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

© Российская Газета

11 октября около 02:00 у дома 36 на проспекте Дзержинского 22-летний водитель, управляя ВАЗ-2110, двигаясь в сторону улицы Громова, наехал на двух дорожных рабочих, ремонтировавших трамвайные пути. Один из них скончался на месте до приезда скорой помощи, второй доставлен в больницу с травмами.

Водитель покинул место аварии, но полицейские его оперативно нашли. Установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, он управлял машиной, не имея водительских прав.

Следователи полиции возбудили уголовное дело.

Подозреваемый задержан. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.