Один человек погиб в ДТП с легковушкой и фурой в Подмосковье

Авария произошла на 118-м километре трассы «А-108» в Орехово-Зуевском городском округе. Иномарка врезалась в грузовик, ехавший навстречу. В результате столкновения скончался пассажир легкового автомобиля. Об этом в понедельник, 13 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

© Вечерняя Москва

— По предварительной информации, водитель 1995 года рождения, находясь за рулем автомобиля марки «КИА», не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с припаркованной грузовой машиной. В результате ДТП погиб пассажир легковушки, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

В этой аварии также пострадали три других человека, находившиеся в салоне иномарки. Их доставили в больницу. Сотрудники ДПС разбираются в обстоятельствах, которые привели к этому ДТП.

Ранее другая авария произошла на Дмитровском шоссе в столице. Там в грузовик дорожных рабочих влетела легковушка. В результате столкновения водитель машины оказался зажат в салоне. Ему удалось помочь благодаря оперативным действиям сотрудников экстренных служб.

До этого водитель КамАЗа не заметил пешехода, переходящего дорогу на улице Россошанской, и сбил его. Мужчина скончался на месте от полученных травм.