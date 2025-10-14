Актер Алек Болдуин с братом попали в аварию

Американский актер Алек Болдуин и его брат Стивен попали в дорожно-транспортное происшествие, их автомобиль врезался в дерево. Об этом сообщает портал TMZ.

"Оскароносный актер и его брат Стивен в понедельник попали в аварию в Ист-Хэмптоне, штат Нью-Йорк", - говорится в публикации.

При этом не уточняется, кто из них был за рулем в момент ДТП. Также нет данных о скорости авто.

Издание публикует фотографии с места аварии. На кадрах видно, как братья осматривают помятые бампер и капот транспортного средства. Затем Алек кому-то звонит.

Когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции, голливудские звезды уехали на другом внедорожнике.

Ранее Алек Болдуин был фигурантом уголовного дела в связи с гибелью на съемочной площадке кинооператора Халины Хатчинс. В 42-летнюю женщину актер выстрелил случайно: в пистолете, который он взял в руки во время репетиции, оказался боевой патрон.

В июле прошлого года судья Мэри Марлоу Соммер закрыла дело о непреднамеренном убийстве. 66-летний Болдуин расплакался на судебном заседании.