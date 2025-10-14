В Курской области легковушка столкнулась с фурой

Сегодня, 14 октября, в Курской области произошло серьезное ДТП.

О происшествии на трассе «Тросна – Калиновка» в 07:03 поступило сообщение в пожарно-спасательную часть Хомутовского района.

На месте аварии огнеборцы обнаружили, что автомобиль «Форд Фокус» въехал в стоявшую фуру «Скания». В результате ДТП пострадал пассажир легкового автомобиля.

Пожарные отключили аккумуляторную батарею, чтобы обеспечить безопасность на месте происшествия и исключить возможные риски. Об этом сообщили в противопожарной службе Курской области.

