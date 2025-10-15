В Кирове автомобиль сбил девочку-пешехода

В Кирове на улице Грибоедова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка. Вечером 14 октября автомобиль ГАЗ «Соболь» совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку.

© Первоисточник

По предварительной информации, инцидент случился около половины девятого вечера у дома №28. В результате наезда юная пешеход получила травмы. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие возникновению ДТП. Подробности уточняются.