Четыре пассажира пострадали в Удмуртии после скатывания автобуса в кювет

В Завьяловском районе Удмуртии утром 14 октября произошло ДТП с участием автобуса ПАЗ. Авария случилась на 17-м километре трассы Ижевск - Сарапул, недалеко от села Каменное, сообщает УГИБДД по региону.

© Российская Газета

Водитель автобуса, 51-летний мужчина, попытался избежать столкновения с машиной впереди и съехал в кювет. В результате пострадали четыре человека: три женщины и один ребенок. Всего в автобусе было восемь пассажиров.

Все пострадавшие получили травмы средней тяжести и были доставлены в больницу, рассказали в минздраве Удмуртии.