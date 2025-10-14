Два человека погибли в ДТП в Тверской области

Как сообщили в тверской прокуратуре, авария произошла 14 октября около 12:00 на 362-м километре федеральной автодороги М-9 "Балтия".

Водитель легкового автомобиля, выезжая с поворота на Западную Двину на трассу М-9, совершил столкновение с фурой. Водитель и пассажир легковушки погибли.

По факту дорожно-транспортного происшествия организовано проведение проверки. Ее ход контролирует прокуратура Западнодвинского района. На место аварии выехал районный прокурор.