Иномарку "смяло" в ДТП с лесовозом в Тверской области

Иномарку "смяло" в ДТП с лесовозом в российском регионе, есть погибшие
На 362 километре трассы М-9 в Западнодвинском районе Тверской области произошло смертельное ДТП, сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
По предварительной информации, на указанном участке водитель "Дэу Нексия" двигался по второстепенной дороге и не пропустил фуру DAF, которой управлял 45-летний мужчина.
В результате столкновения на месте происшествия погибли водитель и пассажир иномарки до приезда скорой помощи.
На месте ЧП работают сотрудники оперативных служб, ГАИ и прокуратуры. Спасатели МЧС ликвидировали последствия аварии.