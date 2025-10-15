Стало известно о состоянии пострадавших, опрокинувшихся на грузовике в Дагестане

В Унцукульском районе Дагестана трое пострадавших в ДТП с грузовиком находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

© Газета.Ru

«Всего в больницу Буйнакска госпитализировали восемь человек. Двух самых тяжелых санавиацией перевели в стационары», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 14 октября. По информации канала, в результате произошедшего двое правоохранителей получили травмы, несовместимые с жизнью, еще 11 – пострадали, прибывшие медики оказывают им всю необходимую помощь. На месте аварии работали спасатели. В настоящее время устанавливаются все причины произошедшего.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что грузовик вылетел за пределы проезжей части и перевернулся. На месте аварии собралось много людей, многие из которых помогают спасать пострадавших. На записи также заметно, что грузовик получил серьезные повреждения: у транспорта смят кузов и выбиты стекла.

