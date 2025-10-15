Ребенок на питбайке пострадал в ДТП в Нижегородской области

Подростки на питбайке попали в ДТП в Кстовском районе. Об этом сообщили в УГИБДД по Нижегородской области. Столкновение произошло на Восточном подъезде к Нижнему Новгороду. 48-летний водитель автомобиля «ВАЗ» вблизи пешеходного перехода столкнулся с питбайком, которым управлял 16-летний подросток.

Несовершеннолетний в момент аварии ехал по нерегулируемому переходу.

В результате ДТП пострадал 11-летний пассажир мотоцикла. С полученными травмами ребенок был доставлен в Кстовскую ЦРБ. Обстоятельства происшествия уточняются.

