Стали известны подробности ДТП с участием дочери главаря ОПГ Сергея Цапка

ДТП, случившееся в конце сентября в селе Николаевка под Таганрогом, потрясло общественность: Mercedes-Benz, мчавшийся на запредельной скорости, влетел в частный дом и разнес две комнаты. Видео аварии в ту же ночь появилось в соцсетях, за рулем иномарки была дочь криминального авторитета Сергея Цапка.

Эта фамилия стала символом кровавой резни в станице Кущевской, где почти 15 лет назад от рук членов банды Цапка приняли мученическую смерть 12 человек, в том числе четверо детей.

Дочери Цапка во время того страшного преступления было 10 лет. Она родилась в Кущевской, а выросла в Ростове-на-Дону. Здесь наследница криминального босса жила в особняке за высоким забором. 20 лет носила его фамилию, а в 2021 году сменила ее на экзотическую девичью фамилию матери Анжелы Марии и стала Оделин Феррер. Анжела Мария познакомилась с Сергеем Цапком еще в школе, родила от него двоих детей - старшую Анастасию и младшего Никиту. Но брак не регистрировала, хотя в свое время взяла его фамилию. Говорит, что сделала это ради детей, которые были Цапками.

Сергей Цапок умер от инсульта и сердечной недостаточности в СИЗО Краснодара после суда, приговорившего его к пожизненному заключению. А Анжела Мария продолжала жить на широкую ногу. Ездила с водителем и охраной, отдыхала на заграничных курортах. Дочь не отставала от матери, делилась в соцсетях фото то в Дубае, то на Канарских островах в компании золотой молодежи. Козыряла страстью к быстрой езде. Говорят, получив к 18-летию в подарок первый Mercedes, сразу начала гонять на сумасшедшей скорости. По данным правоохранителей, с 2022 года она получила 169 штрафов больше чем на 200 тысяч рублей. Причем один штраф - за превышение звукового порога автомобиля.

На кадрах с места ее последней аварии видно, что черный Mercedes проломил стену дома, выбил окна, повиснув в образовавшемся проломе. На шум из магазина поблизости выбежали посетители. На их глазах с водительского сиденья машины выбралась девушка, едва стоящая на ногах, в авто находился ее молодой человек в таком же неадекватном состоянии. Корреспондент "РГ" выяснила, что спутником Анастасии был 22-летний Виктор Волков, житель села Марьевка. С Анастасией они познакомились в лечебнице для наркозависимых, где оба проходили лечение. Оба не работали, свободного времени было много, и они проводили его вместе.

В тот день гуляли на дне рождении в Марьевке, откуда уже в серьезном подпитии решили прокатиться до Таганрога. Иномарка мчалась с огромной скоростью: в момент аварии, по данным правоохранителей, стрелка спидометра остановилась на цифре 136. Благо хозяева дома, в который врезался Mercedes, находились в это время в гостях, а оставшийся в дальней комнате пенсионер не пострадал.

На место ЧП по звонку дочери быстро примчалась Анжела Мария. Она уговорила хозяев дома заключить мировое соглашение. Сошлись якобы на 2,5 миллиона рублей.

В свое время с Анжелой Марией мы регулярно встречались на процессе по делу банды Цапка. Сергей вместе с пятью подельниками сидел в клетке, а гражданская жена главаря внимательно следила за происходящим из зала. На каждое заседание она являлась в новых нарядах - то в плаще из крокодиловой кожи, то в костюме от Гуччи. Нескрываемый интерес к себе парировала снисходительными взглядами, давая понять, что нам так не жить. Менялась в лице, только когда гособвинитель затрагивал тему, связанную с происхождением цапковских богатств. Уверяла, что давно не поддерживает отношений с Сергеем.

Между тем доподлинно известно, что на гражданскую жену главаря ОПГ незадолго до резни в Кущевской было оформлено крупное сельхозпредприятие "Юг-Агротехника". А за пару месяцев до кровавых событий на ее счет было перечислено шесть миллионов долларов. И все это ей удалось сохранить за собой. Так что у наследников клана средства на шикарную жизнь были. И пока дочь Цапка рассекала на люксовом авто, жертвы убийц продолжали лить слезы. Так, осталась без компенсации дочь фермера Аметова Лиля, обнаружившая 12 обгоревших тел в доме родителей.

Как стало известно "РГ", после ДТП дочь Цапка лишили водительских прав на 1 год и 8 месяцев и приговорили к штрафу в 45 тысяч рублей. Решение было вынесено мировым судьей Неклиновского районного суда Ростовской области.

Справка "РГ"

ОПГ в Кущевской действовала с начала 1990-х и до 2010 года. Братья Николай и Сергей Цапок сколотили банду, которую возглавил старший брат Николай. После его убийства в 2002 году руководителем ОПГ стал Сергей. Бандиты занимались грабежом и рэкетом, насиловали девушек, убивали фермеров и других жителей станицы. Благодаря покровителям в силовых структурах члены ОПГ долгое время оставались на свободе. Это прекратилось в ноябре 2010 года после массового убийства в доме фермера Сервера Аметова.

Члены ОПГ ворвались к нему в дом во время застолья, убили фермера, его жену Галину, 19-летнюю невестку Елену, внучку Амиру, а также шестерых гостей из Ростова-на-Дону и двоих соседей Аметовых. На сложенные в кучу тела положили еще живую в тот момент девятимесячную Амиру и подожгли. Лидер банды Сергей Цапок и двое ключевых участников ОПГ, которых обвинение назвало основными киллерами банды, были осуждены пожизненно. Сергей Цапок и Игорь Черных ушли из жизни еще до вступления приговора в законную силу в СИЗО Краснодара. Владимир Алексеев продолжает отбывать пожизненное. Еще пятеро бандитов отправились в колонию строгого режима на срок от 19 до 20 лет. Двое членов банды, Андрей Быков и Вячеслав Рябцев, не принимавшие участия в убийствах в доме фермера Аметова, заключили контракты с минобороны, участвовали в СВО, где получили тяжелые ранения. Рябцев после них выжил, вернулся на Кубань и сейчас живет в Краснодаре. А Андрей Быков погиб: эту информацию корреспонденту "РГ" подтвердили в середине минувшего лета.