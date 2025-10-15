В Алтайском крае выросло число наездов машин на диких животных

В последнее время в Алтайском крае заметно увеличилось количество ДТП, связанных с наездом на диких животных. Растет и число пострадавших в них людей. Почему дикие животные стали чаще попадать под колеса автомобилей и можно ли предотвратить такие аварии?

© Российская Газета

...В ночь на 10 июня недалеко от Славгорода трое молодых людей ехали на "Лексусе" по трассе на большой скорости. Внезапно на дорогу выскочила косуля. После столкновения с животным машина вылетела в кювет, перевернулась и загорелась. Все трое парней погибли, косуля тоже не выжила, хотя автомобиль ее задел только по касательной.

Всего же, по данным Госавтоинспекции Алтайского края, в первом полугодии было зарегистрировано семь наездов на диких животных. В них три человека погибли и семеро пострадали. За аналогичный период 2024-го зафиксировано шесть подобных ДТП.

В региональном министерстве природных ресурсов и экологии подтвердили, что еще три-четыре года назад столкновений с крупными животными - лосями, косулями - на дорогах края было меньше. Одна из причин роста ДТП - значительное увеличение популяции копытных. Так, за последние пять лет численность косули сибирской в Алтайском крае выросла на шестьдесят процентов - с 40,2 тысячи до 64,5 тысячи голов. На 61 процент увеличилась и популяция лосей - поголовье сохатых достигло почти 21 тысячи.

- Популяция растет, потому что истреблять этих животных стали меньше, - отмечает замминистра природных ресурсов и экологии Алтайского края Максим Катернюк. - При этом квоту на добычу лосей и косуль мы не сокращали - она по-прежнему составляет четыре и пять процентов от их учтенной численности соответственно. И охотники почти всю ее выбирают. А вот браконьеров стало меньше в результате нашей совместной работы с Главным управлением МВД по Алтайскому краю и Росгвардией. За последние пять лет многие преступные группировки удалось ликвидировать, а их участников отправить на скамью подсудимых.

Благодаря жесткой позиции прокуратуры Алтайского края они получают серьезное наказание. Например, недавно в Первомайском районе браконьера-рецидивиста приговорили к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Свою лепту в приумножение популяции вносят и охотпользователи. Они подкармливают животных в зимнее время, помогают им выживать в сложных погодных условиях.

- На мой взгляд, основной причиной ДТП является не столько увеличение количества диких животных, сколько рост автомобильного трафика из-за развития туризма, - подчеркивает Максим Катернюк.

Действительно, расширяющаяся дорожная сеть нарушает привычные пути передвижения диких животных, как и активно развивающееся малоэтажное строительство. Пригороды Барнаула и других городов застраиваются, вытесняя лосей, косуль и других животных из этих мест.

Биологи Алтайского госуниверситета назвали еще одну причину, нарушающую привычную среду обитания копытных, - это системы "электропастухов", которые фермерские хозяйства используют при выпасе скота. Они перегораживают тропы диких животных, и те вынуждены изменять пути передвижения, зачастую выходя на автотрассы.

Кроме крупных животных, под колесами автомобилей часто гибнут зайцы, лисицы, барсуки, суслики, ежи, птицы. Но эти происшествия обычно никто не фиксирует.

- Дороги привлекают многих животных и насекомых, в теплое время года покрытие нагревается и ночью долго остается теплым, - говорит директор зоологического центра АлтГУ Сергей Снигирев. - Потоки теплого воздуха и свет фар привлекают ночных насекомых, погреться приползают змеи, ящерицы. Они погибают и становятся привлекательной добычей для мышей, ежей, барсуков, которые тоже попадают под колеса. Далее по пищевой цепочке на трассах появляются лисицы, а также совы, филины, коршуны-падальщики, вороны, сороки, грачи, голуби. Крупные животные выходят на дороги не только потому что они находятся на пути их следования. Ночью, когда на трассах мало машин, лоси и косули могут и просто прогуляться по теплому и ровному покрытию. Но в свете фар они теряют ориентацию, начинают метаться, что и приводит к печальным последствиям.

Можно ли предотвратить столкновения с дикими животными? В минприроды уверены, что количество таких ДТП можно минимизировать, если развивать дорожную сеть с учетом экологических норм. Яркий пример такого природосберегающего подхода - защитное ограждение, установленное недавно вдоль правобережного тракта на въезде в Барнаул.