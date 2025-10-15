В Алтайском крае выросло число наездов машин на диких животных
В последнее время в Алтайском крае заметно увеличилось количество ДТП, связанных с наездом на диких животных. Растет и число пострадавших в них людей. Почему дикие животные стали чаще попадать под колеса автомобилей и можно ли предотвратить такие аварии?
...В ночь на 10 июня недалеко от Славгорода трое молодых людей ехали на "Лексусе" по трассе на большой скорости. Внезапно на дорогу выскочила косуля. После столкновения с животным машина вылетела в кювет, перевернулась и загорелась. Все трое парней погибли, косуля тоже не выжила, хотя автомобиль ее задел только по касательной.
Всего же, по данным Госавтоинспекции Алтайского края, в первом полугодии было зарегистрировано семь наездов на диких животных. В них три человека погибли и семеро пострадали. За аналогичный период 2024-го зафиксировано шесть подобных ДТП.
В региональном министерстве природных ресурсов и экологии подтвердили, что еще три-четыре года назад столкновений с крупными животными - лосями, косулями - на дорогах края было меньше. Одна из причин роста ДТП - значительное увеличение популяции копытных. Так, за последние пять лет численность косули сибирской в Алтайском крае выросла на шестьдесят процентов - с 40,2 тысячи до 64,5 тысячи голов. На 61 процент увеличилась и популяция лосей - поголовье сохатых достигло почти 21 тысячи.
- Популяция растет, потому что истреблять этих животных стали меньше, - отмечает замминистра природных ресурсов и экологии Алтайского края Максим Катернюк. - При этом квоту на добычу лосей и косуль мы не сокращали - она по-прежнему составляет четыре и пять процентов от их учтенной численности соответственно. И охотники почти всю ее выбирают. А вот браконьеров стало меньше в результате нашей совместной работы с Главным управлением МВД по Алтайскому краю и Росгвардией. За последние пять лет многие преступные группировки удалось ликвидировать, а их участников отправить на скамью подсудимых.
Благодаря жесткой позиции прокуратуры Алтайского края они получают серьезное наказание. Например, недавно в Первомайском районе браконьера-рецидивиста приговорили к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Свою лепту в приумножение популяции вносят и охотпользователи. Они подкармливают животных в зимнее время, помогают им выживать в сложных погодных условиях.
- На мой взгляд, основной причиной ДТП является не столько увеличение количества диких животных, сколько рост автомобильного трафика из-за развития туризма, - подчеркивает Максим Катернюк.
Действительно, расширяющаяся дорожная сеть нарушает привычные пути передвижения диких животных, как и активно развивающееся малоэтажное строительство. Пригороды Барнаула и других городов застраиваются, вытесняя лосей, косуль и других животных из этих мест.
Биологи Алтайского госуниверситета назвали еще одну причину, нарушающую привычную среду обитания копытных, - это системы "электропастухов", которые фермерские хозяйства используют при выпасе скота. Они перегораживают тропы диких животных, и те вынуждены изменять пути передвижения, зачастую выходя на автотрассы.
Кроме крупных животных, под колесами автомобилей часто гибнут зайцы, лисицы, барсуки, суслики, ежи, птицы. Но эти происшествия обычно никто не фиксирует.
- Дороги привлекают многих животных и насекомых, в теплое время года покрытие нагревается и ночью долго остается теплым, - говорит директор зоологического центра АлтГУ Сергей Снигирев. - Потоки теплого воздуха и свет фар привлекают ночных насекомых, погреться приползают змеи, ящерицы. Они погибают и становятся привлекательной добычей для мышей, ежей, барсуков, которые тоже попадают под колеса. Далее по пищевой цепочке на трассах появляются лисицы, а также совы, филины, коршуны-падальщики, вороны, сороки, грачи, голуби. Крупные животные выходят на дороги не только потому что они находятся на пути их следования. Ночью, когда на трассах мало машин, лоси и косули могут и просто прогуляться по теплому и ровному покрытию. Но в свете фар они теряют ориентацию, начинают метаться, что и приводит к печальным последствиям.
Можно ли предотвратить столкновения с дикими животными? В минприроды уверены, что количество таких ДТП можно минимизировать, если развивать дорожную сеть с учетом экологических норм. Яркий пример такого природосберегающего подхода - защитное ограждение, установленное недавно вдоль правобережного тракта на въезде в Барнаул.
- Раньше на этом участке мы часто фиксировали выход лосей и косуль на трассу, - отметил Максим Катернюк. - А в текущем году здесь произошло только одно ДТП с косулей, которая умудрилась попасть на дорогу через технологический проезд в ограждении. Подобные меры способствуют безопасности дорожного движения и предотвращают гибель животных. Конечно, везде такие ограждения не поставишь, но наиболее опасные участки огородить можно. Также советуем водителям обращать внимание на такие знаки, быть внимательными и соблюдать скоростной режим. Самое опасное время - сумерки и ночь, именно в это время чаще всего животные выходят на дороги.