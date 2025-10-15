Машина каршеринга загорелась на Ленинградском проспекте в Москве

Автомобиль каршеринга загорелся на Ленинградском проспекте в столице. Машина вспыхнула в крайней левой полосе. На данный момент движение транспорта по направлению в сторону Московской области затруднено. Об этом в среду, 15 октября, сообщило агентство городских новостей «Москва».

— На Ленинградском проспекте в районе метро «Аэропорт» загорелся автомобиль каршеринга, — говорится в публикации. По предварительным данным, в результате этого происшествия никто не пострадал.

В конце августа водитель каршеринга не совладал с управлением и врезался в препятствие на улице Басовской в Москве. В результате столкновения машина загорелась. В этой аварии скончались два человека — водитель и его пассажир. Столичная прокуратура начала проверку по факту этого инцидента.

До этого водитель каршеринга врезался в машины, припаркованные в районе Зеленоградской улице. В этом ДТП никто не пострадал.