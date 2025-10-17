В ДТП с КамАЗом под Волгоградом погибли два человека

Смертельная авария произошла утром в пятницу в Дубовском районе.

© Волгоградская правда

Согласно предварительной информации, 17 октября в 6.25 на 573-м км трассы Сызрань – Саратов – Волгоград столкнулись автомобили «Хендэ Акцент» и КамАЗ.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, в результате ДТП водитель и пассажир иномарки скончались на месте аварии до приезда врачей.

На месте происшествия работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа.