ВАЗ и грузовик столкнулись в Копейске

Пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области сообщила, что на проспекте Победы в Копейске 14 октября произошла авария с участием грузового автомобиля «SHACMAN» и легкового автомобиля «ВАЗ 211440». В результате все четыре человека, находившиеся в отечественной машине, получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.

Как сообщает ГАИ, по предварительным данным, виновником аварии стал водитель грузовика 1975 года рождения — он при повороте налево не занял крайнее левое положение, что и привело к ДТП. Как передает слова очевидцев 360.ru, как минимум одного пассажира увозили на реанимационном автомобиле. Хоть, как говорят свидетели, «машина всмятку влетела в фуру», но двоих пассажиров вытащили очень быстро.

