В ЯНАО лось чудом не попал под колеса машины

В ЯНОА лось выбежал на проезжую часть. Об этом сообщает Telegram-канал URA.RU.

«Лось-акробат прокатился на пятой точке и избежал аварии на трассе в ЯНАО. Видео опубликовала Служба по охране ресурсов», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как лось выбегает на дорогу и быстро движется в сторону проезжающего автомобиля, при этом, чтобы избежать столкновения, животное падает на задние ноги и начинает тормозить. Далее на записи видно, что после произошедшего лось скрылся в лесу.

