Три легковушки столкнулись на севере столицы, есть пострадавшие

В районе пересечения улицы Лескова и Алтуфьевского шоссе в столице произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей. По предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом в среду, 15 октября, сообщили в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

© Вечерняя Москва

— ДТП с участием трех легковых автомобилей произошло на пересечении улицы Лескова и Алтуфьевского шоссе. Движение в районе аварии перекрыто, есть пострадавшие, — говорится в публикации.

С пострадавшими работают медики. Правоохранители установят все детали произошедшего.

Ранее массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте в столице. Там столкнулись четыре автомобиля, среди которых были две машины такси. В результате аварии пострадали четыре человека. ДТП произошло вследствие выезда иномарки на встречную полосу движения. Позднее появилось видео, на котором виден момент столкновения автомобилей.