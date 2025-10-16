На севере Москвы случилось ДТП с автобусом

На севере Москвы в районе улиц Ижорская и Бусиновская Горка случилось ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса и «Газели». Об этом сообщает издание «Вести Московского региона».

© Вести Подмосковья

Согласно имеющимся данным, пострадала одна пассажирка автобуса. Также несколько человек, находившихся в салоне, упали на пол в момент столкновения. Оба транспортных средства получили повреждения, фургон «Газели» почти полностью разрушился. В автобусе разбились стекла и помялись двери.

По информации источника, в результате аварии образовался временный затор. Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит разобраться в причинах случившегося.