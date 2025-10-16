В Москве из-за гололеда столкнулись 15 автомобилей

В Новой Москве в двух ДТП столкнулись 15 машин. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

По его данным, две аварии произошли на Остафьевском шоссе в районе Щербинки. В результате в одном ДТП повреждены 11 автомобилей, во втором — 4. Предварительно, в массовой аварии в Новой Москве пострадали два человека, в том числе ребенок. Один из получивших травмы госпитализирован.

Как уточняет агентство «Москва», массовые аварии произошли из-за обледенения дороги. Движение в обе стороны по шоссе затруднено.

Ранее на Кутузовском проспекте в центре Москвы столкнулись четыре автомобиля, в сети появились кадры с места аварии.