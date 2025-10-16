На трассе в Самарской области загорелась фура

Ночью 15 октября в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о возгорании на трассе подъезда к Самаре. К месту происшествия оперативно были направлены три человека личного состава и одна единица техники, а также бригада скорой медицинской помощи.

Пожар был ликвидирован с применением одного ствола "Б". Специалисты отключили аккумуляторную батарею и предотвратили дальнейшее распространение огня. Пострадавших нет.

Еще одна крупная авария произошла 13 октября. В 18:35 в Тольятти 51-летний водитель LADA Vesta не пропустил 26-летнего мужчину на LADA Granta, который двигался по встречной полосе.

А ночью того же дня легковушка врезалась в КамАЗ. В большегрузе находился 48-летний мужчина.