В Асекеевском районе в ДТП пострадали два человека

Накануне в Асекеевском районе Оренбургской области произошла авария с пострадавшими. О произошедшем рассказали в региональном УМВД.

По предварительным данным, накануне днем на автодороге «Бугуруслан-Старокутлумбетьево» водитель автомобиля «ВАЗ-21074», 1989 года рождения, не имеющий водительских прав, не справился с управлением и съехал в кювет. После чего автомобиль врезался в опору ЛЭП.

В результате происшествия водитель и пассажирка, 1984 года рождения, получили травмы и были госпитализированы в больницу.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.