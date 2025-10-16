Авария с участием нескольких машин произошла в Лефортовском тоннеле в столице

ДТП с участием нескольких машин произошло в Лефортовском тоннеле в столице. На месте аварии работают экстренные службы, движение затруднено. Об этом в четверг, 16 октября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— На внешней стороне ТТК в Лефортовском тоннеле произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города, — рассказали в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Водителям рекомендовали выбирать альтернативные маршруты, так как в районе аварии образовалась пробка. Обстоятельства аварии установят специалисты.

Ранее две машины столкнулись в Гагаринском тоннеле. Движение транспортных средств было затруднено. До этого ДТП произошло в Северо-Западном тоннеле. Участниками аварии стали два автомобиля.