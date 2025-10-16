Автомобиль каршеринга попал в ДТП с грузовиком на Калужском шоссе

Водитель каршеринга врезался в грузовик на Калужском шоссе в Новой Москве. Мужчина сел за руль пьяным, его доставили в больницу с травмами. Об этом в четверг, 16 октября, сообщили в Telegram-канале агентства городских новостей «Москва».

© Вечерняя Москва

— Каршеринг на Калужском шоссе в районе Троицка влетел в грузовик, перевозивший туалетную кабинку, — говорится в публикации.

По неподтвержденным данным, водитель арендованной машины был пьян. В результате ДТП он пострадал. Его доставили в медучреждение.

В этот же день в Щербинке, расположенной в Новой Москве, произошло сразу две массовые аварии. В совокупности в ДТП приняли участие 15 автомобилей. В результате ДТП пострадали два человека. К авариям привело обледенение дорог.

До этого автомобиль каршеринга вспыхнул на Ленинградском проспекте в Москве. Предварительно, никто не пострадал.