В Уфе арестовали водителя грузовика, протаранившего 11 автомобилей

Суд на два месяца арестовал водителя грузовика, протаранившего 11 автомобилей в Уфе.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов РБ, 27-летний мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Под стражей обвиняемый будет находиться до 15 декабря.

Напомним, трагическое ДТП произошло 15 октября утром на пересечении улицы Ноженова и Уфимского шоссе. У грузового авто отказали тормоза. В итоге погибли два человека и шесть получили травмы. Водитель грузовика оказался приезжим из Узбекистана, работал нелегально, не имея российских водительских прав.