Автомобиль сбил 11-летнего ребенка на переходе в Подмосковье

В подмосковном городе Лыткарино водитель автомобиля марки Lada сбил 11-летнего ребенка, который перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом в четверг, 16 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла примерно в 19:25 около одного из домов, расположенных на улице Парковой.

— По предварительной информации, водитель 2004 года рождения, управляя автомобилем марки «Лада», совершил наезд на несовершеннолетнего 2014 года рождения, перебегавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, — говорится в сообщении.

В результате происшествия мальчик получил травмы, его госпитализировали. Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах ДТП, передает Telegram-канал ведомства.

15 октября в подмосковном городе Химки у водителя каршеринга отказал тормоз, он врезался в дерево и сбил пешехода. В результате аварии пострадавшего госпитализировали со сломанной ногой. По словам очевидцев происшествия, автомобилист считал, что он сможет остановить машину, направив ее в бордюр.