Два ребенка пострадали в ДТП в районе станции МЦК «Измайлово»

Два ребенка пострадали в ДТП в районе станции Московского цетнрального кольца (МЦК) «Измайлово». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

© Прокуратура

«На СВХ (в районе МЦК «Измайлово») произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Пострадавшим, в том числе двум детям девяти и 12 лет, оказывается медицинская помощь», – говорится в сообщении.

Прокуратура Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии.