В массовом ДТП в центре Челябинска вспыхнул автомобиль

В Челябинске выясняют обстоятельства столкновения трех иномарок в районе площади Революции. По предварительным данным, пострадали четыре человека, сообщили в городской Госавтоинспекции.

"Авария произошла около шести часов утра, - пояснили в ведомстве. - Водитель Kia при неустановленных обстоятельствах не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Citroën Berlingo. От удара он поменял траекторию движения и врезался в Renault".

Как уточнили в ГУ МЧС региона, после лобового столкновение на проспекте один из автомобилей загорелся. Оперативно прибывшие огнеборцы ликвидировали возгорание подачей двух стволов пенного тушения.

"Четыре человека из машин госпитализированы специалистами "скорой", - отметили в ведомстве.

В ГАИ просят исключить использование мобильных телефонов и других гаджетов во время движения и выбирать безопасную скорость с учетом дорожных и погодных условий.