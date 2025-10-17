В массовом ДТП в центре Челябинска вспыхнул автомобиль, есть пострадавшие
В Челябинске выясняют обстоятельства столкновения трех иномарок в районе площади Революции. По предварительным данным, пострадали четыре человека, сообщили в городской Госавтоинспекции.
Как уточнили в ГУ МЧС региона, после лобового столкновение на проспекте один из автомобилей загорелся. Оперативно прибывшие огнеборцы ликвидировали возгорание подачей двух стволов пенного тушения.
"Четыре человека из машин госпитализированы специалистами "скорой", - отметили в ведомстве.
В ГАИ просят исключить использование мобильных телефонов и других гаджетов во время движения и выбирать безопасную скорость с учетом дорожных и погодных условий.