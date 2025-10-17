В Костромской области выпавшую из машины девочку сбил другой автомобиль

Костромские правоохранительные органы устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя.

Авария произошла в ночь на 17 октября на улице Скочилова в селе Павино. Как сообщили в региональной прокуратуре, 16-летняя девушка, управляя автомашиной Lada Priora, не справилась с управлением и врезалась в опору линии электропередачи.

От удара на проезжую часть из машины выпала 15-летняя пассажирка. Ехавший за Lada Priora автомобиль Mazda сбил девочку. В результате несовершеннолетняя погибла на месте.

Костромская Госавтоинспекция проводит проверку для выяснения всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. Работу правоохранительных органов координирует прокуратура.