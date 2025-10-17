На Ямале водитель грузовика не справился с управлением и перевернулся. Об этом сообщили в Госавтоинспекции округа.

Авария случилась 16 октября около 12:00 на 652-м километре трассы Сургут — Салехард. Там водитель большегруза Shacman не справился с управлением и съехал в кювет, и машина перевернулась.

В результате аварии водитель получил телесные повреждения.

Ранее сообщалось, что на ямальской трассе иномарка улетела в кювет и перевернулась. В результате аварии водитель легковушки получил телесные повреждения.

