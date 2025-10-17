В Башкирии машина Росгвардии лоб в лоб столкнулась с легковушкой

В Башкирии автомобиль Росгвардии столкнулся с легковой машиной. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

«Машина Росгвардии лоб в лоб столкнулась с легковушкой в Иглино. На месте скорая», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что на проезжей части стоят поврежденные машины. Кроме того, заметно, что в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по дороге.

До этого сообщалось, что на западе Москвы на Мосфильмовской улице курьер на электровелосипеде сбил школьницу на тротуаре. По словам очевидцев, ДТП произошло между школой и детским садом. В настоящее время столичная прокуратура проводит проверку по факту произошедшего. По информации Telegram-канала «Агентство «Москва», правоохранители задержали курьера, который сбил девочку.

Кроме того, вПриморском крае пенсионерка попала под колеса общественного транспорта, пытаясь запрыгнуть в салон.

Ранее на МКАД большегруз на скорости влетел в автобус с людьми.