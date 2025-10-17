На востоке Москвы автомобиль загорелся на МКАД

На МКАД на востоке Москвы загорелся автомобиль, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

© Газета.Ru

«Москва, 7-й км МКАД», — отмечается в публикации.

На фото с места происшествия виден кроссовер Subaru Forester, стоящий у края дороги. Его моторный отсек охвачен пламенем. Рядом видны следы порошка от огнетушителя, однако погасить им пламя не удалось. Огонь распространился на днище машины и охватил левое переднее колесо. Пламя также видно в районе лобового стекла японского автомобиля.

В районе 7-го километра МКАД проходит рядом с районами Вешняки и Косино.

