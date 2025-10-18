Массовое ДТП с участием 4 грузовиков и 2 легковых автомобилей произошло на трассе в Серпухове. Погибли три человека, в больницу доставлены пострадавшие дети, сообщает ГУ МВД по Московской области.

Массовая авария случилась сегодня примерно в 16:00 на 99 км трассы М-2 «Крым».

По предварительной информации, водитель грузовой автомашины совершил попутное столкновение с тремя грузовыми и двумя легковыми автомобилями.

«В результате ДТП три человека погибло, двое детей получили телесные повреждения», — рассказали в полиции.

На кадрах с места аварии видны страшные последствия аварии. После столкновения с фурой у бензовоза нет кабины, вместо нее – груда покореженного металла. Одну из легковых машин буквально сплющило между двумя грузовиками.

Момент смертельного ДТП в Москве сняла камера видеонаблюдения

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства произошедшего.