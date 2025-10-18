50 машин столкнулись на «зеркальной» трассе

В Финляндии столкнулись порядка 50 автомобилей. В ДТП пострадали 12 человек, двое из них получили тяжелые травмы, были экстренно госпитализированы, пишет портал Iltalehti.

Инцидент произошел в субботу, 18 октября. на объездной дороге в Лахти.

«Никогда такого не видел. Было ясное небо, светило солнце и вдруг на дорогу опустился густой туман, видимость упала, трасса стала «зеркальной», очень скользкой», — рассказал один из очевидцев.

Первоначально в аварию попали 12 автомобилей, затем стало известно о 25 машинах, позже число увеличилось до 50 единиц. Среди них оказались и машины полицейских, прибывших на место происшествия.

«На них тоже были вмятины, так что, должно быть, они уже прибыли на место крушения. Я имею в виду, я не знаю, но они тоже были разбиты. Это было дико», — заметил один из участников ДТП.

Дорога была закупорена с 8:20 до 13:02, постепенно трассу удалось расчистить от поврежденных машин.

По словам начальника пожарной охраны Петтери Хаверинена, по меньшей мере 12 человек получили ранения различной тяжести.